北朝鮮の金正恩総書記が今月3日、娘のジュエ氏と伴い、平壌・和盛地区第4段階区域の各種サービス施設、とりわけペットショップを視察したことをめぐり、地方住民から様々な声が上がっているという。デイリーNKの咸鏡北道の消息筋は「最近、会寧市では住民の間でペットに関する話題が広がっている」とし、「テレビで元帥様（金正恩氏）の家族や党中央幹部が和盛地区のサービス施設を視察する様子が報じられた影響だ」と語った。消息