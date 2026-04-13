札幌・豊平警察署は2026年4月12日、暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで、札幌市南区の自称・警備員の男（65）を現行犯逮捕しました。男は12日午後1時すぎ、札幌市清田区の商業施設駐車場で50代男性と口論になり、マイナスドライバーを男性の腹に当てる暴行を加えた疑いが持たれています。目撃者から「男同士が掴み合いをしている」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は何らかの理由で男性と喧嘩になり、暴