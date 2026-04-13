警察車両の赤色灯愛知県警安城署は13日、同県安城市の集合住宅で同居する女性2人を包丁で刺して殺害したとして、殺人の疑いで職業不詳の男（55）を逮捕した。女性は50代ぐらいと10代半ばぐらいで、同署は殺害されたのは妻と娘とみて経緯を調べる。逮捕容疑は11日午後10時ごろ、2人を包丁で刺すなどして殺害した疑い。13日午前0時20分ごろ、男から「娘と妻を殺した」と110番があった。