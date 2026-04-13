米大リーグは１２日（日本時間１３日）、各地で行われ、ドジャースは本拠地ロサンゼルスでレンジャーとの３連戦第３戦に臨んだ。大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）で先発出場。第１打席で２試合連続の先頭打者本塁打を放ち、自身の持つ日本選手最長の連続試合出場を４６に伸ばした。（デジタル編集部）レンジャーズ００２０ドジャース１０００レンジャーズ先発は２度サイ・ヤング賞を受賞しているベテランの右腕デグロ