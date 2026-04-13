◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人はヤクルト３投手の前に２安打止まり。今季最少だ。巨人が２安打以下での敗戦は、昨年８月１６日対阪神戦（スコア０―３）で泉口、岸田の計２安打で敗れて以来。ヤクルト戦では、１４年８月２０日（１―２）に片岡、長野の計２安打に抑えられて以来。このときは神宮で喫したもので、東京Ｄでは、開幕戦だった１２年３月３０日（０―４）以来。９回１死まで