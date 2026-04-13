◆米大リーグブルージェイズ―ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、ツインズ戦に「５番・三塁」で２試合ぶりにスタメン出場し、４打数無安打１四球だった。チームは序盤の失点が響き、敗戦。２連敗を喫した。まずは１点リードの初回２死三塁で打席へ。四球を選び、出場試合では３戦ぶりの出塁となった。７点を追う３回２死一、二