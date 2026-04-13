◆米大リーグレイズ５―４ヤンキース（米フロリダ州セントピーターズバーグ＝トロピカーナフィールド）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が、敵地のレイズ戦に今季初めて「３番・ＤＨ」に座って９回に８試合ぶりの４号アーチをかけた。開幕から「２番・右翼」で出場し続けていたジャッジは１５試合目にして、初めてＤＨで出場。３点差を追う９回無死一塁で右腕エングラートのフルカウントからの８球目の外角シンカーをとらえた