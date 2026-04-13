■MLBドジャース−レンジャーズ（日本時間13日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのレンジャーズ戦に“1番・DH”で先発出場。1回の第1打席に今季初となる2試合連続先頭打者アーチの5号を放った。これでレンジャーズ戦は通算23本塁打となり、球団別本塁打トップとなった。前日12日は今季本拠地初となる先頭打者弾の4号アーチを放ち、連続試合出塁も45に伸ばした。レンジャーズの先発はサイ・ヤング賞2