NHK連続テレビ小説『風、薫る』の舞台は東京へ。明治初期の女性の憧れだった“奥様”をやめたりん（見上愛）は、働き口を探して大胆な行動を次々と起こしている。そのひとつが、偶然出会った清水卯三郎（坂東彌十郎）と親しくなったことだ。そのおかげでりんは、風変わりな卯三郎の店・瑞穂屋を訪れ、東京で新生活の基盤を固めていく。 参考：小倉史也、朝ドラ『風、薫る』出演決定 「ワクワクがとまりません」 本稿では、そ