【ブンデスリーガ第29節】(OPELアレーナ)マインツ 0-1(前半0-0)フライブルク<得点者>[フ]ルーカス・ヘーラー(47分)<警告>[マ]ニコラス・フェラチュニク(55分)[フ]ブルーノ・オグブス(33分)、マキシミリアン・エッゲシュタイン(45分+4)、ユリアン・シュスター(45分+4)、ルーカス・ヘーラー(73分)