◎横浜スタジアムは気温20度。暖かい日差しの中、目の下につけるアイブラックの話になるとDeNA・相川監督は「僕も現役時代はつけていました。メジャーの選手がつけているのを見て、かっこいいなと思って」と回想し、「監督はつけられないか」。メジャーに憧れる指揮官でした。◎ヤクルト・池山監督は若手とのコミュニケーションで大事にしていることを聞かれ「普通にしゃべることやよ。60（歳）のおじさんに合わせてもらってい