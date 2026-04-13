生産牧場のノーザンファームは23年リバティアイランドで制して以降、桜花賞は4年連続V。通算12勝目となった。中島文彦ゼネラルマネージャーは「道中行きたがる面もあったけど、すぐに落ち着きを取り戻して最後は凄い脚で伸びてきた。本当に強かった」と笑みを浮かべる。12年の桜花賞15着だった母エピセアロームのリベンジにも成功。母の産駒には2歳牝馬ハートノート（父エフフォーリア）、父シュネルマイスターの1歳牝馬がおり