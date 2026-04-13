◇セ・リーグDeNA6―5広島（2026年4月12日横浜）決勝打はDeNA・度会だった。同点の7回2死二塁で代打出場し、右越え2号2ラン。「何が何でも打つぞという気持ちで打席に入った。凄くうれしいです」と笑った。4回は2番・ヒュンメルがバックスクリーン左に来日初アーチ。8日の中日戦で右翼ポール際への大飛球で一度は本塁打判定も、リプレー検証でファウルとなっていたが、正真正銘の1号となり「とにかくスタンドに入ってく