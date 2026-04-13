フィギュアスケート男子五輪2大会連続金メダルでプロとして活動する羽生結弦さん（31）が12日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで単独公演「REALIVE」の最終公演を行った。前日に続き「秋によせて」や「あの夏へ」など過去に演じた7つの名曲を舞い、詰めかけたファンに向け「凄くいろんなプログラムの色を表現したつもり。死力を尽くしてお届けしたつもりです」と語った。既に制作が発表された単独公演続編への前日譚