◇パ・リーグ西武2―1ロッテ（2026年4月12日ベルーナD）西武の源田が“汚名返上”の一打を放った。1点を追う9回2死二塁、横山にバットを折られながらもしぶとく中前に運ぶ同点打。「走者を還すことだけを考えて食らいついた」と振り返った。10日の同戦では3―2の9回2死満塁での適時失策から逆転負け。「本当に（ミスを）取り返すチャンスをもらったので、結果が出て良かったです」とホッとした表情だった。