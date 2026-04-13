◇セ・リーグヤクルト2―0巨人（2026年4月12日東京D）ヤクルト・池山監督が先発ローテーションを再編することを明かした。この1週間は5試合ということもあり、11日に3勝目を挙げた山野を「3登板してるので、ちょっと間隔を空けて」とリフレッシュのため出場選手登録抹消。14日の松山で行われるDeNA戦は小川、移動日を挟んで16日の同戦（神宮）に8日に先発していた松本健が回り、奥川は巨人3連戦に向かう見込みとなった。