◇セ・リーグヤクルト2―0巨人（2026年4月12日東京D）異様な雰囲気を楽しんでいた。完全投球を期待させる快投を続けていたヤクルト・高梨に、ベンチでは誰も話しかけない気遣いをしていた。初回から19人連続で打ち取り、迎えた7回1死。「まだノーヒットだってずっと意識していた。“いつか打たれるだろうな”ぐらいの感じでずっと投げていました」。中山に中前打を浴び初安打を許す。バウンドした打球をジャンプして捕り