▼4着アイニードユー（川田）最後まで全力で素晴らしい走りをしてくれました。▼5着アランカール（武豊）スタートは出たけど、あまり二の脚は速くないので、あのポジションに。最後は伸びているけど（勝ち時計1分）31秒台の決着はこの馬には速いかな。▼6着ナムラコスモス（田口）スムーズに運べましたし、やりたい競馬はできました。持っている力は出せました。▼7着サンアントワーヌ（荻野極）枠は良かったし、そこそこ