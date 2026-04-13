■京進 388円(+78円、+25.2％) 一時ストップ高 京進 [東証Ｓ]が3日ぶり急反騰、一時ストップ高となった。10日、AIツール開発プラットフォーム「Dify」の開発元であるＬａｎｇＧｅｎｉｕｓ（東京都中央区）との協業を開始したと発表。これが株価の刺激材料となった。「Dify」はプログラミングの知識がなくてもAIツールを作成・運用できるプラットフォームで、世界で13万以上のプロジェクトで活