多様なステップの勝ち馬が集まり大混戦模様だが、主役は昨年の朝日杯FS優勝馬カヴァレリッツォ。早くから皐月賞直行で照準を絞ってきた。朝日杯FSで負かしたダイヤモンドノット、リアライズシリウスが重賞を勝ち、レベルの高さは明白。血統的に父サートゥルナーリア、母父ハーツクライなら、初めての2000メートルも問題ない。中山向きの機動力を備え、まずは1冠を奪取する。ライバルは皐月賞と同舞台の京成杯を制したグリーン