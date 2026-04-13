26年クラシック開幕戦「第86回桜花賞」が12日、阪神競馬場で行われ、昨年12月の阪神JFから直行で臨んだ2歳女王スターアニスが2馬身半差の完勝。G1・2勝目を挙げ、桜の女王に輝いた。勝ちタイム1分31秒5は21年ソダシ（1分31秒1）に次ぐ歴代2位の記録。松山弘平（36）は20年デアリングタクト以来の2勝目。高野友和師（50）は21年から6年連続でのG1勝利で、クラシックは11年ダービーから19レース目（延べ20頭目）の挑戦でうれしい初