◇パ・リーグロッテ1―2西武（2026年4月12日ベルーナD）ロッテは延長10回にロングがサヨナラ弾を浴びて2連敗。4カード連続負け越しでリーグ最速で10敗に到達し、借金は今季ワーストの5となった。プロ2度目の先発だった2年目右腕の広池が、7回1安打無失点と好投。9回に西川の左前打で先制も、抑えの横山が追いつかれた。「今日は継投など全て私のミス。悔いが残るし、選手にも申し訳ない」とサブロー監督。広池について