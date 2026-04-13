◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日埼玉県石坂GC＝6580ヤード、パー72）史上4組目の姉妹Vを狙った吉田鈴（22＝大東建託）、大会連覇を狙った安田祐香（25＝NEC）は通算6アンダーの5位だった。吉田は73とスコアを落としV争いから脱落した。「渋野（日向子）さんのように、いきなり優勝というのは難しいと思っていた」と残念そうに話した。それでも今季自己最高の5位に入