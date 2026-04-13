◇パ・リーグ西武2―1ロッテ（2026年4月12日ベルーナD）西武の新外国人・林安可（リン・アンコー）外野手（28）が12日、ロッテ戦の延長10回に今季初のサヨナラ勝ちに導く決勝の来日1号ソロを放った。オフの補強の目玉だった台湾代表の4番打者が13試合、50打席目で待望の初本塁打。台湾出身選手のサヨナラ本塁打はパ・リーグ史上初の快挙となり、2カード連続勝ち越しのチームにさらなる勢いをもたらした。台湾でサヨナラ