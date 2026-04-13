【池江泰郎匠の解説】2歳G1阪神JFの1、2着馬が、そのまま桜花賞でもワンツー。補足すれば阪神JFの3着馬だったタイセイボーグはトライアルのチューリップ賞を勝利しており（その後、骨折が判明し戦線離脱）、レベルが高かった証拠だ。それにしてもスターアニスは強かった。2歳時よりパワーアップに成功したことで、ぶっつけ本番のローテーションにも陣営は自信を抱いていたのだろう。発馬直後の前半は一瞬、鞍上が制御に手を