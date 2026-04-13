過去10年の傾向から勝ち馬を導き出す「G1データ王」が牡馬クラシック初戦「皐月賞」を分析する。今週も5項目各20点満点のポイント制で勝ち馬に迫った結果、トップ評価は95点を獲得したリアライズシリウス。近年の“最強ローテ”共同通信杯組の1着馬をデータは強力プッシュした。【ステップ】突出した好成績を残しているのが【4・0・5・13】の共同通信杯組。過去5年に限れば3勝、3着4回とさらに好走確率がアップしており、文