◇セ・リーグ巨人0―2ヤクルト（2026年4月12日東京D）巨人は新打線が機能しなかった。前日から3人を入れ替えたオーダーで臨むも2安打と打線が沈黙し、今季2度目の零敗で2連敗。高梨に7回1死まで一人の走者も出せない苦戦を強いられ、阿部監督は「いい投球をされたし、流れを自分たちで持ってこられなかった」と振り返った。今季初めて1番に門脇、2番に中山を据えた。この日が24歳の誕生日だったその中山が、7回1死から中