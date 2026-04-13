◇セ・リーグDeNA6―5広島（2026年4月12日横浜）一振りで自らの地位を確立する。DeNA・宮下は高校時代もそうだった。北海道の名門・北海では1年夏からレギュラーになった。同校野球部の立島達直部長（36）は「何か持っている男なんです。高1の5月の練習試合での一発は今でも忘れられません」と振り返る。強豪・クラーク国際との練習試合に上級生の代打で出場すると、ファーストスイングで左中間方向に設置された防球ネッ