12番人気の伏兵ジッピーチューンが3着に奮闘し、高配当を演出した。後方待機から直線でインを突き、馬群をさばきながら浮上。クイーンC2着に続くコンビだった北村友は「ゲートを一度出された時にテンションが盛り上がってイレ込みが心配でしたが、道中はスムーズに折り合ってロスなく運べたことが最後の伸びにつながりました」と回顧。林師は「北村騎手がうまく乗ってくれたと思います」と鞍上の好リードを称えた。