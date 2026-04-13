クイーンC9着からの臨戦だった5番人気ギャラボーグは中団追走から位置を上げ、直線に向くとしぶとく伸びて2着。阪神JF2着に続くG1銀メダルとなった。初コンビの西村淳は「勝ち馬が強かったです。まだまだ巻き返せるように頑張りたいです」と力走を称えた。杉山晴師は「西村騎手が普段から調教をつけてくれて、スタッフもよくやってくれました。僕が思っている以上に（状態は）戻っていたし、ギリギリ間に合いました」と好走を