◇高校野球春季和歌山大会2回戦市和歌山3―11智弁和歌山（2026年4月12日紀三井寺）高校野球の春季和歌山大会は12日に2回戦が行われ、市和歌山は智弁和歌山に3―11の8回コールドで初戦敗退となった。今秋ドラフト候補の最速150キロ右腕・丹羽涼介（3年）が6回被安打4、5失点（自責1）と崩れた。7四死球で出した走者が失点に直結し、「収穫も何もない投球」と反省した。春初戦で実現した好カードにNPB11球団のスカウトが