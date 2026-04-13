◇MLB ドジャース 6-3 レンジャーズ(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)この日の試合には過去に日本ハムとオリックスでプレーした増井浩俊氏が来場。日本ハム時代のチームメイトだった大谷翔平選手、オリックス時代のチームメイトだった山本由伸投手と再会し、写真撮影などで交流しました。この日の来場について「今日は弟と高校の先輩と大谷と由伸を見に行こうということで、旅行です」と経緯を明かした増井氏。「本当にすごい