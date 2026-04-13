13日未明、愛知県安城市にある集合住宅の一室で、母親と娘とみられる女性2人の遺体が見つかり、警察は殺人の疑いで夫とみられる55歳の男を逮捕しました。 【写真を見る】「娘と妻を殺した」殺人の疑いで夫とみられる男（55）を緊急逮捕集合住宅の一室から女性2人の遺体見つかる愛知・安城市 警察によりますと、13日午前0時20分前、安城市福釜町の集合住宅で住人の男から「娘と妻を殺した」と警察に通報がありました。 警察