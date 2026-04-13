愛知県安城市の集合住宅で母と娘とみられる女性2人の遺体が見つかりました。警察は現場にいた夫とみられる男を殺人容疑で緊急逮捕しました。 警察によりますと13日午前0時20分ごろ、安城市福釜町の集合住宅に住む男から「妻と娘を殺した」と警察に通報がありました。 通報を受けて駆けつけた警察官が集合住宅の一室で、50代くらいの女性と10代半ばくらいの女性の遺体を見つけたということです。 現場の詳しい状況