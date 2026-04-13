◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）このままでは終われなかった。中山が意地の一打で快挙を阻止した。０―２の７回１死で６球目の外角スライダーを中前へ。「チームでノーヒットだったですけど、特に意識はなく。投手との勝負」と雑念を捨て去り、完全投球を続けていた高梨からチーム初安打をマークした。２４歳の誕生日を迎えた若武者のひと振りに、静まりかえっていた東京Ｄに大歓声がこだました