◆男子プロゴルフツアー▽東建ホームメイトカップ最終日（１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋＝７０９０ヤード、パー７１）首位と２打差の３位で出た石坂友宏（２６）＝都築電気＝が４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算９アンダーで並んだ稲森佑貴（３１）＝国際スポーツ振興協会＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制し、ツアー初優勝を飾った。今年の元日に結婚し、公私ともに充実著しいプロ８年目が、今季から賞金