◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、日本人記録を更新する４６試合連続出塁をマークした。両軍無得点の１回裏先頭の１打席目に、サイ・ヤング賞２度の右腕・デグロムの初球を捉え、２試合連続の先頭弾となる５号ソロを右翼へ運ん