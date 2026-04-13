◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に、サイ・ヤング賞２度の実績を誇るジェーコブ・デグロム投手（３７）から２試合連続の先頭打者本塁打となる５号ソロを放った。両軍無得点で迎えた１回裏先頭で、９７