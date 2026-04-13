◇男子ゴルフスポニチ後援ユニテックス・シニアオープン最終日（2026年4月12日和歌山県南紀白浜GC＝6877ヤード、パー72）2打差3位から出た横田真一（54＝ELPA）が65の好スコアをマークし、通算10アンダーで今季国内シニアツアー開幕戦を逆転で制し、シニア初優勝を果たした。横田が、シニアツアー参戦5年目で初優勝を飾った。前半を1アンダーで折り返した時には「全然考えてなかった」優勝が現実味を帯びたのが15番の