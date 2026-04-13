きのう投開票が行われた帯広市長選挙は新人の上野庸介さんが現職ら2人を破り初当選を果たしました。84期16年続いて来た帯広市政の刷新を訴えた上野庸介さん（52）です。きのう投開票された帯広市長選挙で現職の米沢則寿さんら2人を破り、初当選を果たしました。（上野庸介氏）「本当に多くの皆さまに選挙期間支えていただいた結果」「皆さんとともに新しい帯広をつくっていきたい」上野さんにはきょう当選証書が授与され市役所改革