きのう（12日）夜旭川市の神居古潭で18歳の男性が川に流される事故がありました。現在も男性の発見には至っていません。きのう午後6時半すぎ、男性と一緒に遊びに来ていた人から、「川のほとりで遊んでいたところ、友人が川に沈んでいった」と警察に通報がありました。警察や消防によりますと、男性は18歳で、先に川に転落した友人の女性を助けようとして川に流されたとみられるということです。女性は自力で岸に上がり、命に別条