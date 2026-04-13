阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が１２日、出場選手登録が９年に達して海外ＦＡ権の取得条件を満たした。「いろんな方にお世話になって、使っていただいてというところだと思うので、感謝しかないです」と話した。坂本は１５年度ドラフト２位で明大から阪神に入団。プロ１１年目の今季は１２試合の出場で打率・２５０、０本塁打、５打点の成績を残している。２４年に国内ＦＡ権を取得し、同年オフに権利を行使せず残留。４年契約