「関西学生野球、立命大６−５近大」（１２日、甲子園球場）第２節の２試合が行われ、関大が関学大に１２−８と打ち勝って２連勝で勝ち点を獲得した。立命大は近大から九回に２点を奪って６−５で逆転サヨナラ勝ちし、先勝した。立命大が開幕戦サヨナラ勝利を収めた。立役者となったのがソフトバンク・若田部健一コーチの次男、達生投手（４年・福岡大大濠）だ。今秋ドラフト候補の先発・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）は