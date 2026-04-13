俳優でモデルの杏（３９）が１２日、都内で行われた自身のエッセー「杏のパリ細うで繁盛記」（新潮社）と「杏のとことこパリ子連れ旅」（ポプラ社）の２冊同時刊行記念イベントに出席した。杏は２２年にフランス・パリに移住したが「杏のとことこ−」は移住のきっかけとなった子供たちとのパリへの旅を、「杏のパリ細うで−」は移住後の生活を記したエッセー本となった。「この２冊は私の３０代がまるっとまとまった本」とし、