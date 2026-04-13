ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回に2試合連続となる先頭弾の5号を放った。衝撃の一発に本拠ファンもどよめいた。レンジャーズの先発で18、19年にサイ・ヤング賞に輝いたデグロムと初対戦した大谷。初回の第1打席の初球だった。ど真ん中の97.9マイル（約157.5キロ）直球を逃さず完璧に捉えた。打球は右中間スタンドに飛び込む2試合連続となる先頭