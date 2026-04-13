女子プロレスのスターダムは１２日、都内で４・２６横浜アリーナ大会の会見を開いた。フワちゃんは格上の安納サオリと一騎打ちで戦うが、ふざけた煽りをしたことで公開説教を食らっただけに「生意気な態度を取って申し訳ありませんでした」と謝罪。ただ、安納から「どうした？気持ち悪い」と一蹴され「今のままじゃ負ける心配がない」とハンディまで提案されたが、それを断った上で「どうすれば勝てるのかアドバイスをいただき