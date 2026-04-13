2番手を追走した5番人気クラスペディア（牡4＝河嶋、父ミスターメロディ）が最終4コーナー先頭から押し切って快勝。昨年2月クロッカスS以来の白星＆オープン勝ちで通算2勝目を挙げた。騎乗した小崎は「好位スムーズのイメージで、ポジションを取ってからもタメが利きました。余裕を持って直線を迎えられました。ずっと乗せてもらっていますし、オーナーと陣営にとても感謝しています」と振り返っていた。