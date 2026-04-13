【ブダペスト＝船越翔】ハンガリーで１２日、議会選挙（一院制、定数１９９）の投開票が行われ、中道右派の新興野党「ティサ（尊重と自由）」の勝利が確実となった。ティサのペーテル・マジャル党首が首相に就任する見通しで、政権交代は１６年ぶりとなる。与党の「フィデス・ハンガリー市民連盟」を率いるビクトル・オルバン首相は支持者向けの演説で「我々は野党の立場からハンガリーのために尽力する」と述べ、敗北を認めた