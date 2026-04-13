ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元世界２階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を撃破した那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見を行った。挑戦権を得て、５月２日の同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝の王座戦の結果を待つ立場となったが、昨年１１月にプロ初黒星を喫した拓真への“ＫＯ雪