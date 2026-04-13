中田さんを起用した平塚競輪場のポスター（平塚市提供）平塚競輪場（神奈川県平塚市久領堤）の２０２６年度のイメージキャラクターに、アイドルグループ乃木坂４６の元メンバーでタレント、プロ雀士（じゃんし）の中田花奈さん（３１）が就任した。ポスターやプロモーションビデオ、トークショーなどを通して同競輪場をＰＲする。中田さんは同グループに約９年間在籍し、卒業後はプロ雀士となった。市は、中田さんの高い認知度